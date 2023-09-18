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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "Ahilik Haftası" ve "Gaziler Günü" mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahilik Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:57
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "Ahilik Haftası" ve "Gaziler Günü" mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahilik Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, Ahilik Haftası mesajında, Anadolu'ya kök salarak bu topraklarda yüz yıllardır varlığını devam ettiren Müslüman Türk toplumunun, toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden en önemli yapı taşlarının başında Ahilik kurumunun geldiğini belirtti.

        Ahilik geleneğinin akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulduğunu kaydeden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür hazinesidir. Temelini yardımlaşma ve topluluk düzenini korumak esasına dayandıran Ahilik, yaşatılması gereken çok değerli bir kültürel mirastır. Her daim devletinin ve milletinin yanında olan, toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri esnaf ve sanatkarımıza, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini yaşatmaya devam ettirdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarımızın, Ahilik Haftasını kutluyorum."

        Karaömeroğlu, Gaziler Günü mesajında ise şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen milletin, şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını belirtti.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün, "Gaziler Günü" olarak kutlandığını kaydeden Karaömeroğlu, mesajında şunları aktardı:

        "Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda kanıyla, canıyla bedel ödeyerek ulvi bir mücadele gösteren şehit ve gazilerimize emsalsiz fedakarlıkları için minnet borçluyuz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşayarak ancak bu fedakarlığın gereğini yerine getirebiliriz. Bu vatan bizlere aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı, malı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir."

        Milletin bekasının, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip nesiller yetiştirmekle mümkün olacağını ifade eden Karaömeroğlu, bunun için geleceğin teminatı gençlere, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye'de verilen mücadelenin iyi anlatılması ve öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

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