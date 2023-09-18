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        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül ile beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:29
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        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül ile beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kızılgül, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Şahin Irgıt, "ilin ahisi" Mensur Şeker, "ilin kalfası" İsmail Tuncel, "ilin çırağı" Hamza Gültekinoğlu ile Vali Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Karaömeroğlu, Selçuklu devleti döneminden günümüze kadar devam eden Ahilik geleneğinin, toplumsal dayanışma, dürüstlük, adalet ve mesleki etik değerlerin önemini hatırlatma ve gelecek nesillere aktarma fırsatı sunduğunu belirtti.

        Tezcan ile Irgıt, Vali Karaömeroğlu'na temsili olarak "Ahilik Kaftanı" giydirdi.

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