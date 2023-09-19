Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.
Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şiirler okundu.
Törene, Kaymakam Nurhalil Özcelik, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.