Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Funda Özkol'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şiirler okundu.
Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün gazileri ve şehit ailelerini makamında ağırlamasıyla son bulan törene, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.