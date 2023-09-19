Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Funda Özkol'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şiirler okundu.

        Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün gazileri ve şehit ailelerini makamında ağırlamasıyla son bulan törene, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir

        Benzer Haberler

        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Bitlis'teki tekstil fabrikalarında 12 bin kişi istihdam ediliyor
        Bitlis'teki tekstil fabrikalarında 12 bin kişi istihdam ediliyor
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "Ahilik Haftası" ve "Gaziler Günü" mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "Ahilik Haftası" ve "Gaziler Günü" mesajı
        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu
        Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu