Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tatvan Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Muhittin Karatay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şiirler okundu.
Törene, Kaymakam Remzi Demir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Belediye Başkanı Vekili Nejdet Ökmen, kurum amirleri ve gaziler katıldı.