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        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

        Hizan Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:13
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        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
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        Hizan Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

        Öğretmenevinde verilen yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Nurhalil Özçelik, bu ailelerin şehitlerin emaneti, gazilerin de vatan sevgisinin birer sembolü olduğunu söyledi.

        Şehit ailesi olma şerefine ulaşan ailelerin milletin kalbinde yüksek bir yere sahip olduğunu belirten Özçelik, şöyle konuştu:

        "Aziz vatanımız şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini ailemiz olarak görüyoruz. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu kutlu mücadelede yaralanan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

        Yemeğe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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