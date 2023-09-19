Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret etti

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özcelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce verilen eğitimlere katılan Hizan Arama Kurtarma Derneği üyelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özcelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce verilen eğitimlere katılan Hizan Arama Kurtarma Derneği üyelerini ziyaret etti.

        Öğretmenevindeki toplantı salonunda, AFAD'ın uzman eğitmenleri tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimleri veriliyor.

        Gönüllülerle bir araya gelen Özçelik, yaşanabilecek doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek arama, kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına yönelik eğitimleri herkesin alması gerektiğini söyledi.

        Kaymakamlık olarak bu eğitimlere desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Özçelik, "İlçemizde kurulan Arama Kurtarma Derneği üyelerine ve AFAD personeline teşekkür ederim. Bu güzel gönüllülük yolunda hepinize başarılar dilerim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Bitlis'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor