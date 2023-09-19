Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret etti Hizan Kaymakamı Nurhalil Özcelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce verilen eğitimlere katılan Hizan Arama Kurtarma Derneği üyelerini ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özcelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce verilen eğitimlere katılan Hizan Arama Kurtarma Derneği üyelerini ziyaret etti.

Öğretmenevindeki toplantı salonunda, AFAD'ın uzman eğitmenleri tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimleri veriliyor.

Gönüllülerle bir araya gelen Özçelik, yaşanabilecek doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek arama, kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına yönelik eğitimleri herkesin alması gerektiğini söyledi.

Kaymakamlık olarak bu eğitimlere desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Özçelik, "İlçemizde kurulan Arama Kurtarma Derneği üyelerine ve AFAD personeline teşekkür ederim. Bu güzel gönüllülük yolunda hepinize başarılar dilerim." dedi.