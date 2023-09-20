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        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:13 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:23
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        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

        Batarya Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 13 AZ 117 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şarampole yuvarlanmak üzereyken duran otomobilde yaralanan 3 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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