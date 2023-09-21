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        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

        Bitlis'te karın ağrısı, şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki kadının rahminden 3,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:37
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        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
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        Bitlis'te karın ağrısı, şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki kadının rahminden 3,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne giden 7 çocuk annesi kadının muayenesinde rahminde kitle olduğu tespit edildi.

        Tetkiklerin ardından ameliyatla rahmindeki kitle alınan kadın, taburcu edildi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Öz, hastanın 3 yıldır devam eden karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Görüntüleme sonucunda hastanın rahminde 36 santimetrelik kitle tespit ettiklerini belirten Öz, "Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık ve kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardık. 2 gecelik hastane yatışı sonrası taburcu ettik. Miyom 3,5 kilogramdı ve tamamen çıkardık. Ameliyat sonrası kontrollerimizde de hastanın şişkinlik ve kabızlık şikayetlerinin ortadan kalktığını öğrendik. İyi huylu olması burada işimizi kolaylaştıran bir etkendi." diye konuştu.

        Öz, kadınların yılda en az bir kez kontrollerini, 3 yılda bir de rahim ağzı kanser taramasını yaptırması gerektiğine vurgu yaptı.

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