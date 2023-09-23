Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

        SERVET TAŞDEMİR - Bitlis'te Belediyenin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 dönüm alana kurduğu tekstil fabrikasında üretime geçen girişimci İsmail Aslan, hem kentteki 150 gence istihdam sağladı hem de ihracata başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERVET TAŞDEMİR - Bitlis'te Belediyenin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 dönüm alana kurduğu tekstil fabrikasında üretime geçen girişimci İsmail Aslan, hem kentteki 150 gence istihdam sağladı hem de ihracata başladı.

        Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 11 dönüm alana fabrika kurdu.

        OSB'deki fabrikayı kiralayan girişimci İsmail Aslan, geçen ay kentteki 150 genci istihdam ederek anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı.

        Tam kapasite ile üretim yaptığında 850 kişinin çalışabileceği fabrikada üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

        - "Tekstil fabrikaları sayesinde Bitlis'e geri dönüşler başladı"

        Fabrikanın idari işler sorumlusu Seda Budak, kentte üretime başlayan tekstil fabrikalarının hem üretime hem de ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

        Kısa süre önce üretime başladıklarını anlatan Budak, "Burası 7 bin 500 metrekaresi kapalı 11 bin metrekare alana kurulu. 850 kişi kapasiteli tekstil fabrikamızda şu an 150 kişiye istihdam sağlanıyor. Son teknolojiyle donatılan fabrikamızda üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Burada günlük 8 bin parça üretim yapılıyor. Tam kapasite çalışıldığında günlük üretim sayısı 30 bin parçadır." diye konuştu.

        Budak, fabrikanın üretim kapasitesiyle birlikte istihdam edilen kişi sayısını da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        İşçilerden İlyas Acar ise İstanbul'dan memleketine gelerek yeni açılan fabrikada çalışmaya başladığını dile getirdi.

        Daha önce kentte iş imkanı olmadığı için İstanbul'a gittiğini aktaran Acar, "Çocukluğumdan beri oradaydım ve 22 yıl çalıştım. Orada maliyetler yüksek olduğu için sorun yaşayabiliyorduk. Buranın gideri daha düşük ve kiralar daha uygun. Bitlis'e yerleştim ve burada çalışıyorum. Buradaki fabrika ve ortam iyi, işimiz güzel." dedi.

        İzmir'den gelen Ömer Şölen de "Bitlis'te iş imkanı olduğu için buraya geldim. Buranın çalışma imkanı daha güzel. Çok sayıda tekstil fabrikası açıldı ve iş imkanı var. Burada ulaşım rahat, giderlerimiz düşük." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 ki...
        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 ki...
        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret et...
        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret et...