Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te halk oyunları bölge yarışması yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde halk oyunları bölge yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te halk oyunları bölge yarışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde halk oyunları bölge yarışması düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmaya Bitlis, Van ve Hakkari'den takımlar katıldı.

        Vefat eden halk oyunları eğitmeni Mustafa Yeğin anısına düzenlenen yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 8 kategoride düzenlendi.

        Yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, yarışmada emeği geçen kurum temsilcilerine teşekkür etti.

        Aksu, "Çok güzel performansları zevkle izledik. Tüm hocalarımızı ve oyuncu arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da "Bugün burada ev sahipliği yaptığımız ve Mustafa Yeğin hocamızın anısına düzenlediğimiz bu yarışmanın gururunu yaşamaktayız. Bu yarışmaların kültürlerin buluşması açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğin tarihi ilçemiz Ahlat'ta yapılması anlam ve önemi de çok büyük." diye konuştu.

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de "Halk oyunları herkesin çok önem verdiği benim de çok önemsediğim bir alan. Bu kültürümüzü ayakta tutmak hepimiz çok önemli. Bu etkinliğin emrinde olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gö...
        Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gö...
        Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 ki...
        Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahminden 3,5 ki...
        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı