Bitlis'te halk oyunları bölge yarışması yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde halk oyunları bölge yarışması düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmaya Bitlis, Van ve Hakkari'den takımlar katıldı.

Vefat eden halk oyunları eğitmeni Mustafa Yeğin anısına düzenlenen yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 8 kategoride düzenlendi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, yarışmada emeği geçen kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Aksu, "Çok güzel performansları zevkle izledik. Tüm hocalarımızı ve oyuncu arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da "Bugün burada ev sahipliği yaptığımız ve Mustafa Yeğin hocamızın anısına düzenlediğimiz bu yarışmanın gururunu yaşamaktayız. Bu yarışmaların kültürlerin buluşması açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğin tarihi ilçemiz Ahlat'ta yapılması anlam ve önemi de çok büyük." diye konuştu.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de "Halk oyunları herkesin çok önem verdiği benim de çok önemsediğim bir alan. Bu kültürümüzü ayakta tutmak hepimiz çok önemli. Bu etkinliğin emrinde olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.