Nemrut Kalderası'nda uyarılara rağmen bozayıları görüntülemeye çalışan ziyaretçiler tehlike atlatıyor Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden yerli ve yabancı ziyaretçiler, uyarılara rağmen yolda karşılarına çıkan bozayıları görüntülemeye çalışırken zaman zaman tehlikeli anlar yaşıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden yerli ve yabancı ziyaretçiler, uyarılara rağmen yolda karşılarına çıkan bozayıları görüntülemeye çalışırken zaman zaman tehlikeli anlar yaşıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeye gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, karşılaştıkları bozayıları beslemeye ya da görüntülemeye çalışırken zaman zaman ayıların saldırılarına maruz kalıyor.

Bölgede doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayıların görüntüsünü çekmek isteyen ziyaretçilerin uğradığı saldırı anlarını kayıt altına aldı.

Önen, vatandaşları, ayılara yaklaşmamaları ve onları beslememeleri gerektiği konusunda sürekli uyardıklarını söyledi.

Buna rağmen insanların bozayılara yaklaşarak onları beslemeye, özçekim yapmaya çalıştığını anlatan Önen, şöyle konuştu:

"Ayılar zaman zaman kendilerine yaklaşanlara saldırabiliyor. İnsanlar refleks göstererek geri çekildiği için saldırılar genelde boşa çıkıyor. Ancak bu bir sonraki hamlenin ölümcül olmayacağı ya da yaralanmaya yol açmayacağı anlamına gelmiyor. Uyarmamıza rağmen insanlar yanlarında ve araçlarının bagajlarında getirdikleri yiyecekleri ayıların önüne atıyor. Ayıların insanların yemeklerine ve erzaklarına ihtiyaçları yok. Çünkü ayılar, Nemrut yabani ortamında besinlerini bulabiliyor."