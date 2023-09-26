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        Bitlis'te güneş enerjisinden elde edilen elektrikle 60 köye su ulaştırılıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te su sıkıntısının yaşandığı 60 köyde yapılan sondaj çalışmaları sonucu ulaşılan su, bölgeye kurulan güneş enerjisi santrallerinden (GES) elde edilen enerjiyle depolara aktarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:55
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        Bitlis'te güneş enerjisinden elde edilen elektrikle 60 köye su ulaştırılıyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te su sıkıntısının yaşandığı 60 köyde yapılan sondaj çalışmaları sonucu ulaşılan su, bölgeye kurulan güneş enerjisi santrallerinden (GES) elde edilen enerjiyle depolara aktarılıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kuraklık, yağışların azalması ve buharlaşma nedeniyle su kaynakları kuruyan ya da azalan köylerdeki sıkıntının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Muhtarların ve köylülerin yaptığı başvuruları değerlendiren ekipler, incelemelerin ardından uygun bölgelerde sondajla su kaynaklarına ulaşmaya çalışıyor.

        Metrelerce derinlikten çıkarılan su, bölgeye kurulan GES'ten elde edilen enerjiyle çalıştırılan dalgıç pompalar aracılığıyla kuyulardan depolara aktarılıyor.

        İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, AA muhabirine, kuraklığın beraberinde su sıkıntısını da getirdiğini söyledi.

        Kaynakların yetersizliğinden dolayı su sorunu olan köylerde sondaj çalışmalarına başladıklarını anlatan Ateş, "Köylüye külfet olmaması için kurduğumuz GES'lerde elektrik üreterek kuyulardaki dalgıç pompaları çalıştırıyoruz. Hem içme suyu sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz hem de vatandaşı bu külfetten kurtarıyoruz. Toplamda 60 köyümüzde GES var. Bu köylerde sondaj yaparak GES kurduk ve su sıkıntısını giderdik." diye konuştu.

        Yaşanan geri dönüşlerden dolayı köylerde hane ve nüfus sayılarının arttığını bildiren Ateş, bunun da su ihtiyacını beraberinde getirdiğini kaydetti.

        Bu çalışmalarla köylerde yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Ateş, "Şebeke ve su deposu bir ihtiyaç. 60 köyümüzde GES kurduk. Sondajla elde ettiğimiz suyu, panellerden ürettiğimiz elektrikle depolara aktarıyoruz. Köylerimiz mevcut şebekemizle içme suyuna kavuştu. Bazı köylerimizin sulama ihtiyacını da bu şekilde karşıladık. Güneş olduğu sürece sistem çalışacak ancak israfı önlemek için suyun bilinçli tüketilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Ateş, yüksek maliyetle kurulan sisteme muhtarların ve vatandaşların sahip çıkmasını istedi.

        - "Muhtarların santralleri koruması gerekiyor"

        İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan jeoloji mühendisi Alaattin Tekdemir de il merkezine bağıl İçgeçit köyündeki su sıkıntısını gidermek için yer altı kaynaklarından faydalandıklarını belirtti.

        Geçen yıl yaptıkları sondajla kaynaktan su elde ettiklerini anlatan Tekdemir, şöyle konuştu:

        "Saniyede 6-7 litre akan bir suyumuz var. Bu suyu köyün deposuna aktarmak için enerji lazımdı. Burada 48 panelle GES kurduk. Ürettiğimiz enerjiyle dalgıç pompaları çalıştırıyoruz. Güzel bir tesis yaptık. Köy halkına hayırlı uğurlu olsun. Muhtarlarımızın santralleri koruması gerekiyor."

        Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere Köyü Muhtarı Mehmet İldeniz de yaklaşık 6 yıldır su kaynağında yüzde 80 azalma yaşandığını dile getirdi.

        Özel İdare'ye yaptıkları başvuru sonrası 30 hane ve yaklaşık 260 nüfusa sahip köyde su kaynağının tespit edildiği yere GES'in kurulduğunu bildiren İldeniz, bu sayede suyla ilgili sıkıntılarının kalmadığını ifade etti.

        İl merkezine bağlı İçgeçit Köyü Muhtarı Vezir Karahan da köyde yaşanan su sıkıntısından dolayı eski çeşmelerin kuruduğunu anlattı.

        Karahan, "Geçen yıldan bu yana içme suyunda sıkıntı yaşamıyoruz İl Özel İdare ekiplerine teşekkür ediyorum. İçme suyu sıkıntımız yok." diye konuştu.

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