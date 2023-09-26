Bitlis'te "Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARIMER) kuruldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARIMER) kuruldu.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle Bitlis arıcılığının korunması, geliştirilmesi ve arı ürünlerinin değerlendirilmesi alanlarında çalışacak olan merkez, arıcılık sektörünün daha sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesi amacıyla projeler yürütecek.

Arı sağlığı, bal üretimi, polinasyon hizmetleri ve arı ürünlerinin işlenmesi gibi konularda araştırmaların yapılacağı merkezde, aynı zamanda çiftçilere rehberlik ve eğitim programları düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BEÜ olarak arı yetiştiriciliğinin ve arı ürünlerinin ekonomik önemini çok iyi bildiklerini belirtti.

Elmastaş, "Bu nedenle merkezi kurduk. Merkezimiz öncelikle Bitlis balının kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara odaklanarak arıcılarımıza destek olacak, arı sağlığını koruyacak, bal dışında diğer arı ürünlerinin kalitesini artıracak çalışmalar yapacak. Öğrencilerimizin ve bilim insanlarımızın arıcılık alanında araştırma yapmalarına olanak sağlayan bir platform olacak. Merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.