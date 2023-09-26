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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Mevlit Kandili mesajı

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:09
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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Mevlit Kandili mesajı
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        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tanğlay, mesajında, Mevlit Kandili'nin, başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

        İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Örnek şahsiyeti ve risaleti ile bugün en çok ihtiyaç duyulan insanlık örneğini bize sunan Hz. Muhammed'i büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, kadından erkeğe tüm insanlık olarak kendimize örnek almalıyız ve rehber edinmeliyiz. Hadis-i Şerifi'nde, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini buyuran Hz. Muhammed'e layık birer ümmet olabilmeyi temenni ediyorum. Başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyorum."

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