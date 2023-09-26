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        Bitlis'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Bitlis'te gerçekleştirilen dron destekli uygulamalarda denetlenen 3 bin 658 araçtan 28'i trafikten men edildi, 459 sürücüye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:01
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        Bitlis'te dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Bitlis'te gerçekleştirilen dron destekli uygulamalarda denetlenen 3 bin 658 araçtan 28'i trafikten men edildi, 459 sürücüye idari para cezası verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği konularında kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda 18-25 Eylül tarihlerinde dron destekli uygulama yaptı.

        Ekiplerce denetlenen 3 bin 658 araçtan 459 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.

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