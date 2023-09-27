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        Bitlis'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Bitlis Barosu üyesi avukatlar, meslektaşlarına yönelik şiddeti adliye önünde protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:32
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        Bitlis'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
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        Bitlis Barosu üyesi avukatlar, meslektaşlarına yönelik şiddeti adliye önünde protesto etti.

        Bitlis Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Mehmet Erdal Çam'ın daha önce davasına baktığı müvekkili tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

        Avukatın, yargının kurucu unsuru, adaletin gerçekleşmesi adına savunma makamını temsil eden kamu görevlisi olduğunu belirten Sekmen, şunları kaydetti:

        "Avukat vekil olarak yürüttüğü dosyalarda hiçbir şekilde taraflar arasındaki husumete ve anlaşmazlığa dahil değildir. Avukat dosyalarında asilin vekilidir. Avukatlık mesleğinin niteliği belirtmiş olduğumuz unsurlardan oluşmakla birlikte, maalesef yürütmüş olduğumuz mesleki görevlerimiz nedeniyle tarafımıza yönelen şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Avukatlara karşı süreklilik gösteren şekilde sözlü, psikolojik ve fiziki saldırılar yapılmakta ve meslektaşlarımız mesleki faaliyetleri nedeniyle katledilmektedir. Acil talebimiz şudur ki, yeni yasama döneminde, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmalı, konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kurulmalıdır."

        Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Sekmen, "Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda, avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. 180 bin avukat, barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meslek şehitlerimizi saygıyla anıyor, mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızın haklarını sahipsiz bırakmayacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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