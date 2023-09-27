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        Bitlis-Tatvan Otogarı açılışa hazırlanıyor

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı süren Bitlis-Tatvan Otogarı alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:53
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        Bitlis-Tatvan Otogarı açılışa hazırlanıyor
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        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı süren Bitlis-Tatvan Otogarı alanında incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl açılması planlanan otogarda çalışmalar devam ediyor.

        İnşaat alanında incelemelerde bulunan Tanğlay, firma yetkililerinden ilgili bilgi aldı.

        Çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Tanğlay, "Bir aksilik yaşanmazsa ekim ayının sonunda açılış yapmayı düşünüyoruz." dedi.

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