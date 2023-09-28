Bitlis Eren Üniversitesindeki laboratuvarda bal analizi yapılmaya başlandı

Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan tam donanımlı Bal Analiz Laboratuvarı'nda bal numunelerinin analizine başlandı.

Bal Analiz Laboratuvarındaki çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in arıcılıkta ve bal üretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bitlis balını daha iyi bir noktaya taşımak istediklerini belirten Elmastaş, "Geçen yıl arıcılık işletmesini kurduk. Kendi ürettiğimiz ürünleri analiz ederek ve çiftçilerden aldığımız bazı ürünleri analiz ederek Bitlis balını standarda bağlamak istedik. Coğrafi işaretleme çalışması sürecimiz devam ediyor. Laboratuvarımızın akreditasyon süreci de sürüyor. Kısa süre önce gerekli cihazları temin ettik ve laboratuvarı belli bir aşamaya getirdik. Kurulumu önceden gerçekleştirmiştik ve şu an artık uluslararası standartlarda analizler yapabiliyoruz. Bu nedenle ulusal ve uluslararası düzeyde bütün parametreleriyle analizleri yapabiliyoruz."

Bitlis'te ve bölgedeki bal üreticileri, üniversitedeki bal analiz laboratuvarına beklediğini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Hem yerel üreticiler hem de bölgedeki üreticiler için uygun bir ortam oluşturduk. Özellikle uluslararası düzeyde tahlil isteyenler buradaki çalışmalarımızdan faydalanabilir. Sadece ülke içine değil dışarıya da bal satmak isteyen üreticilerimiz için burası uygun yerdir. Buraya getirilen numunelerin tahlil sonuçlarını kısa sürede teslim edebiliyoruz. Eğer 3-4 parametre isteniyorsa, 2 veya 3 günde teslim edebiliyoruz. Eğer tam teşekküllü bir rapor isteniyorsa bu süre 10 güne kadar uzayabiliyor. Bal analizi konusunda burada hizmet vermeye başladık ve burada yapılacak tahlillerle rahatlıkla satış yapabilecekler. Bu kurduğumuz tam donanımlı laboratuvar ile bölgemizde bir merkez olmak istiyoruz."