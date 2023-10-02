Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bitlis'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Arıdağ köyü yakılarında "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Emircan Bayrak ve Miraç Aktaş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Aktaş'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.