Tatvan'da "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Bilal Şengül, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlediği Mevlid-i Nebi programı dolayısıyla bugün bir aradayız. Din Görevlileri Haftası'nı Mevlid-i Nebi Haftası ile beraber idrak ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'ın verdiği konferansın ardından ilahilerin okunmasıyla sona erdi.