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        Bitlis'te "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:36
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        Bitlis'te "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" başladı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı" düzenlenen törenle başladı.

        Tatvan Belediyesinin desteğiyle başlayan fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bir çok alimin ve bilim insanının yetiştiği Bitlis'te kitapların öneminin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

        Şehrin alt ve üstyapısını yaparken bir yandan da sosyal ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini belirten Geylani, şunları kaydetti:

        "Fuarı geçen yıl 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu rakamın doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye sağladığı katkının yanı sıra Tatvan'ın imajına kattığı değeri de göz önünde tutarsak, bu çalışmaya neden özel bir yer ayırdığımız da anlaşılmış olacak. Geçtiğimiz yıl fuarı geleneksel hale getireceğimizi söylemiştik. Çok şükür bu sözümüzü de tutarak 2. kitap fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Birbirinden kıymetli yazar ve şairleri ağırlayacağımız fuarımız 15 Ekim'e kadar sürecek. Fuar boyunca her gün söyleşilerimiz ve imza günlerimiz olacak."

        Açılışa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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