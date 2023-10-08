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        Bitlis'te otomobilin traktöre çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:15 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:27
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        Bitlis'te otomobilin traktöre çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Ovakışla beldesi yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 13 AAR 783 plakalı otomobil, 3 römorkun takılı olduğu 13 AAP 960 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti, yaralanan aynı araçtaki diğer kişi ise Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobildeki cenaze, AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.

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