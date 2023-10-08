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        Bitlis'te "5. Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı

        Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından 5. Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:47
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        Bitlis'te "5. Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı
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        Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından 5. Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Nemrut Kalderası'nda yapılan yürüyüşe dernek üyeleri ve doğaseverler ilgi gösterdi.

        Günün ilk ışıklarıyla yürüyüşe başlayan doğaseverler, bölgede gün boyu yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, göl ve su kaynakları ile doğanın korunmasına dikkati çekmek ve bölgenin turizmine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Her yıl aynı mevsimde çanak yürüyüşü etkinliği yaptıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu etkinliğimize 15 doğasever katıldı. 'Yeryüzü cenneti' olarak bilinen kaldera zirvesinde yaptığımız yürüyüşü, krater gölü çevresinde devam ettirerek, başlamış olduğumuz doğu zirvesinde tamamladık. Van Gölü havzasının güzelliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. Ayrıca, gölün korunmasına ve doğa ile çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

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