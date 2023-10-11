Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Bitlis Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Karaömeroğlu, kentte çalışmaların daha etkin yürütülmesi için koordinasyon toplantılarında bir araya gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Bitlis'i daha iyi seviyeye taşımayı ve iş birliği içinde daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Birlikte çalışmanın gücünün ve değerinin farkında olarak bu toplantının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Bitlis'te 3. dönem toplantısının yapıldığı temmuz ayı ve sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 25 Ağustos'ta 12 milyar tutarında 121 projenin açılışını gerçekleştirdik."

Çarşı merkezinde Bitlis'in tarihi dokusunu öne çıkarmak amacıyla başlatılan Dere Üstü Islah Projesi'nin devam ettiğini kaydeden Karaömeroğlu, yıl sonuna kadar bu çalışmaların yüzde 90'nının tamamlanacağını ifade etti.

Toplantıya, vali yardımcıları İzzet Cem Eser ve Alay Yazıcı, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.