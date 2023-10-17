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        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar kameraya yansıdı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda piknik yapan aile üyelerinin, yanlarına yaklaşan bozayıları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:03
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        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar kameraya yansıdı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda piknik yapan aile üyelerinin, yanlarına yaklaşan bozayıları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

        Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası'na giderek çadır kuran aile, piknik yaptıkları sırada bozayılarla karşılaştı.

        Bir süre panikleyen aile bireyleri, kendilerine yaklaşmaya çalışan bozayıları meşale ve ağaç dallarıyla uzaklaştırmaya çalıştı.

        Bölgede doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, ailenin ayıları uzaklaştırmaya çalıştığı anları görüntüledi.

        Piknik yapan ailenin bozayılardan haberinin olmadığını belirten Önen, "Ben ve yanımdaki arkadaşım panikleyen aileye gerekli telkinlerde bulunduk. Ayıları meşale ve ağaçlarla kovalayan aile daha sonra bir olumsuzluk yaşanmadan bölgeden ayrıldı." dedi.

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