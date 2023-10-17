Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine, Bitlis'in Ahlat ilçesi yaptırılan cami ve Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te şehidin vasiyeti üzerine yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine, Bitlis'in Ahlat ilçesi yaptırılan cami ve Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Yurdun birçok yerinden hayırseverin de desteğiyle inşa edilen Şehit Eren Öztürk Cami ve Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun yapımı tamamlandı.

        Kulaksız Mahallesi'ne yaptırılan cami ve Kur'an kursu, Öztürk'ün şehadetinin yıl dönümünde vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Açılış töreni için ilçeye gelen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, şehit aileleriyle Ahlat Şehitliği'nde Öztürk'ün kabrini ziyaret etti.

        Karaömeroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatan için canını feda eden şehit Eren Öztürk'ün anısını yaşatmak, aziz hatırasına layık bir hizmette bulunmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Cami ve Kur'an kursunun yapımına maddi ve manevi destekte bulunan bütün hayırseverlere teşekkür eden Öztürk, şöyle konuştu:

        "Kur'an kursu ve camimiz, çocuklarımıza kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru şekilde öğrenme imkanı sunarak onları bilgiyle donatmanın ötesinde ahlaki değerlerle yoğurmayı hedeflemektedir. Gençlerimiz burada hem dini eğitim alacak hem de ahlaki değerlerle donanacaklar. Bilgiyle donanmış gençlerimiz ahlaki değerlere sahip bireyler olarak geleceğimizi şekillendirecekler. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, bıraktıkları mirası en iyi şekilde değerlendirmek, millet olarak birbirimize kenetlenmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde dualarımızı, şehidimiz Eren Öztürk'e, onun gibi fedakarlıkla hizmet veren tüm şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize adıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık İşleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise Öztürk'ün "şehit olursam adıma cami ve Kur'an kursu yaptırın" vasiyetinde bulunarak sadaka-i cariyenin en güzel örneğini tavsiye ettiğini belirtti.

        İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de cami ve Kur'an kursunun tamamlanmasıyla şehidin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

        Şehidin babası Kerem Öztürk ise 2019'da şehit olan oğlunun vasiyeti üzerine inşa edilen caminin açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

        Beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Vali Karaömeroğlu, daha sonra cami ve Kur'an kursunda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

        Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, din görevlileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Eski okul binasını yenileyip öğrenciler için atölyeler oluşturdular
        Eski okul binasını yenileyip öğrenciler için atölyeler oluşturdular
        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar k...
        Nemrut Kalderası'nda piknik yapan ailenin bozayıları uzaklaştırdığı anlar k...
        Piknik yapan aile, 2'si yetişkin 4 ayıyı ağaç dallarıyla uzaklaştırdı
        Piknik yapan aile, 2'si yetişkin 4 ayıyı ağaç dallarıyla uzaklaştırdı
        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Doğu'da 4 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Bitlis'te tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçe oluşturuluyor
        Bitlis'te tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçe oluşturuluyor
        Bitlis'te "26. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi
        Bitlis'te "26. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi