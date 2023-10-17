Bitlisi Valisi Karaömeroğlu, Ahlat ilçesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Ahlat Kaymakamlığı'na geçen Karaömeroğlu'nu, Kaymakam Batuhan Bingöl ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

İlçe ve çalışmalar hakkında Bingöl'den bilgi alan Karaömeroğlu, daha sonra Ahlat Adliyesi'ni, Ahlat Belediyesi'ni, Ziraat Odası'nı ve Ovakışla Belde Belediyesi'ni ziyaret etti.

Patates tarlasında tarım işçileriyle sohbet eden Karaömeroğlu, Tunus Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi.

Karaömeroğlu'na, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu eşlik etti.