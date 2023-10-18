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        Bitlis'te 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun yapımı devam ediyor

        Bitlis'te önceki yıl yapımına başlanan 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:04
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        Bitlis'te 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun yapımı devam ediyor
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        Bitlis'te önceki yıl yapımına başlanan 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

        Spor salonu ve tesislerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gazetecilere, kente önemli bir tesis kazandırdıklarını söyledi.

        Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Elkatmış, "Ön tarafta 2020'de faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzumuz bulunuyor. Tesisimizde 6 tane yavru salon bir tane büyük salon yer alıyor. Tesisler bittikten sonra faaliyetlerimizi konsept halinde yürüteceğiz. Öğrenciler ve sporcular buradan istifade edecekler. 2022 yatırım programında rahva bölgesinde bulunan kayak evi tesisi güçlendirildi." diye konuştu.

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