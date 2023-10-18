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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında ittifak partileriyle istişare toplantısı düzenlendi

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında, Cumhur İttifakı partilerinin il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:37
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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında ittifak partileriyle istişare toplantısı düzenlendi
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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığında, Cumhur İttifakı partilerinin il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, ittifak partilerinin il başkanlarıyla ikinci kez istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

        Bitlis'in bu ittifaka ciddi manada ihtiyacının olduğunu belirten Köstekçi, "Bu ittifaka ne kadar ihtiyacımızın olduğunu mevcut gündemde daha iyi gördük. Dün gece anında aksiyon aldık. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde ittifak partilerimizin ilçe başkanları ve teşkilatımızın katılımıyla iki program icra ettik. Hepimizin boynunda ciddi bir yük var." dedi.

        Gazze'de Müslümanların yoğun bir bombardıman altında olduğunu dile getiren Köstekçi, herkesin gözü önünde bir katliam ve tüm tarihin şahitlik ettiği bir soykırımla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

        Bu nedenle tüm partilere görevlerin düştüğünü anlatan Köstekçi, şunları kaydetti:

        "Bu birlikteliği tüm ilçe, mahalle ve köy başkanlarımıza gerekirse sandık kurulu başkanlarımıza sirayet edecek şekilde geliştireceğiz. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantının bilinçlenmemize, birlikteliğimize, beraberliğimize ve bundan sonraki sürece çok iyi manada katkı sunacağını biliyorum. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e yapacağımız bu toplantıdan bahsettiğimde büyük bir heyecan duydu. Bu toplantının tüm illere yayılması ve sirayet etmesi gerektiğini belirtti. Eminim Bitlis'ten çıkan bu ses ve birliktelik tüm Türkiye'yi içine alacak."

        Öncelikli gündemlerinin Müslümanların uğradığı zulüm olduğunu kaydeden Köstekçi, il ve ilçeleri ilgilendiren tüm sorunlarla ilgili istişare kültürünü artırarak çalışmaları birlik ve beraberlik içinde icra edeceklerini sözlerine ekledi.

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