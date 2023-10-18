Tatvan'da hafızlık icazet programı düzenlendi

Tatvan İlçesindeki Sakine Kalyoncu Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlayan 11 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kültür merkezinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda dualar edildi, öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Kaymakam Remzi Demir, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

İlçedeki 11 öğrencinin hafızlık kervanına katıldığını belirten Demir, "Tarihler boyunca hafızlar toplumumuzun en değerli ve en saygıdeğer kişileri olmuştur. Milletimiz tüm zorlu koşullarda bile hafızlık eğitimine gereken önemi vermiştir. İnşallah bu kardeşimiz de devletine, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine sahip çıkacak." dedi.

İl Müftüsü Faysal Geylani ise, "2002'den bu yana Kur'an kurslarımız, İmam Hatip Liseleri, çok büyük imkanlarla ve en güzel şekilde bu hizmeti, eğitim ve öğretimi yapıyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Şu anda ülke genelinde 85 bin öğrencimiz hafızlık belgesini almış. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ilçemizde de 11 öğrencimiz belgelerini aldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa, İlçe Müftüsü Bilal Şengül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, din görevlileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.