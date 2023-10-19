Ahlat Kaymakamı Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Burada mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bingöl, hizmetlerle ilgili talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarların gününü kutlayan Bingöl, çalışmalarında başarı diledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyir Ergezen ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Abdulhalik İlkan katıldı.