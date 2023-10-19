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        Bitlis'te güvenlik korucuları, Nemrut Dağı'nda Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucuları, krater gölünün de bulunduğu Nemrut Dağı'nın zirvesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:25
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        Bitlis'te güvenlik korucuları, Nemrut Dağı'nda Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik korucuları, krater gölünün de bulunduğu Nemrut Dağı'nın zirvesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı.

        Bitlis Valiliğinin organizasyonuyla Tatvan ilçesinde bir araya gelen 50 güvenlik korucusu, ellerinde Türk bayraklarıyla Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktı.

        Burada bir süre yürüyüş yapan güvenlik korucuları, "Gökte ay yıldızlı bayrak, Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak", "Yüz yıllık miras Cumhuriyet", "İstiklal'den İstikbal'e, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.

        "Vatan sana canım feda" sloganı atan güvenlik korucuları, daha sonra Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaştı, fotoğraf çekti.

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