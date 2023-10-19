Bitlis Eren Üniversitesi, turizm alanında "İhtisas Üniversitesi" seçildi

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, turizm alanında "İhtisas Üniversitesi" seçildiğini belirtti.

Elmastaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geliştirilmesi gereken alanlardan birinin turizm olduğunu söyledi.

Bitlis'in tarihi yapısının 2 yıldır yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarıldığını ifade eden Elmastaş, şöyle konuştu:

"11 kemerli köprüsü, kalesi, tescilli evleri gün yüzüne çıkarıldı. Bunun turizmde değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan Rahva da önemli bir mekan olan El Aman Hanı, üniversitemize tahsis edilmişti. Yeni bir proje ile 5-6 fonksiyonla turizmde değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca Nemrut Jeoparkı'nı değerlendirmek ve önemli turizm unsurları ile burayı hayata geçirmek istedik. Ahlat'ta da bir çok tarihi mekan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde buraya gelmesiyle gelmesi ile daha çok önem kazanmıştır."

Elmastaş, "Yaptığımız çalışmalarla bu alanda İhtisas Üniversitesi olabilir miyiz? Bunu önce kendi içimizde değerlendirdik. Çalışmalarımızı yaparak YÖK'e başvurduk. 2 yıllık çalışma neticesinde kısa süre önce turizm alanında İhtisas Üniversitesi Beratı'mızı aldık. Artık Bitlis Eren Üniversitesi turizm alanında İhtisas Üniversitesi oldu. Bu minvalde projelerimizi hazırlayacağız. YÖK Başkanımızın önerileri doğrultusunda Bitlis'e özgü projelerle bu alanda ihtisaslaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.