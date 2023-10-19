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        Hizan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:49
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        Hizan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, 29 Ekim'de yapılacak anma törenleri ve diğer faaliyetleri belirlendi.

        Özçelik, "Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin 100. yıl dönümü olması sebebiyle özellikle bu yılın manevi olarak anlamı, devletimiz ve milletimiz için çok büyüktür. İlçe genelinde Cumhuriyet'imizin ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle idrak edeceğiz." dedi.

        Toplantıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hususları görüşüldü.

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