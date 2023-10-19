Tatvan'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Tatvan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Servet Eskin ve Tatvan Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mahir Akhan, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Törene Kaymakam Remzi Demir, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.