Bitlis'te "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde Iğdır Üniversitesinin işbirliğiyle organize edilen 7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı.

BEÜ'nün merkezi konferans salonunda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, bu çalışmaların gelecekte nelerin yapılacağını belirlemek, politika ve stratejileri oluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Varlık aleminin baş aktörü olarak yaratılan insanın iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ve güzeli çirkini anlayabilme kabiliyetine haiz olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin de içinde olduğu İslam alemi, insanlığın kadim birikimiyle yüzleşmekten çekinmemiş, Roma, Fars, Hint gibi ilim havzalarıyla karşılaşmaktan kaçınmamış, büyük bir özgüven ve hakikat bilinciyle diğer kültürlerin meydan okumalarının üstesinden gelmeyi başarmıştır. Din, matematik, tıp, felsefe, fizik, astronomi gibi ilmin bütün dallarında büyük bir müktesebat oluşturmuş, binlerce eser telif etmiş ve buluş gerçekleştirmiştir."

Karaömeroğlu, bir ülkenin ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve gerçekleştirdiği yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahibi olabileceğini ifade ederek, bunların ana kaynağının insan ve insan eğitimi olduğunu vurguladı.

Ülkede ve dünyada bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarının ve araştırmalarının ne kadar yüksek bir ehemmiyete haiz olduğunun bilincinde olduklarını anlatan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki güçlü Türkiye, bilgiyle, bilimle atılan temeller üzerinde yükselecektir. En önemli hedeflerimizden biri Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılında, ülkemizi bilimde, ilimde, teknolojide, ekonomide kısacası her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek düzeye getirmektir. Başkalarının ürettiği bilgiyle, geliştirdiği bilim ve teknolojiyle güçlü ve müreffeh bir ülke olamayız. O sebeple kendi beyin gücümüzü destekleyerek dünya ile rekabet edebilecek nitelikli insan gücümüzü yetiştirecek bir eğitim sistemine, bilim ve teknolojiye sahip olmak zorundayız."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise insanlık için her zaman merak konusu olan kainatın varoluşunun, kültürler ve inanç sitemlerinde farklı yorumlara neden olduğunu söyledi.

İslam kültüründe yaratılışın temeli ve evrenin işleyişinin Kur'an'da ifade edildiğini bildiren Elmastaş "İslam kültürü ve Kur'an-ı Kerim aslında insanları sürekli kainatı okumaya ve yorumlamaya sevk ediyor. İnsanoğlu ilk insandan bu yana etrafındaki tüm varlıkları merak etmiştir. Bugünde aynı merak devam ediyor. Bu kongrenin yaratılışa ve kainatın sırlarını anlamamıza yeni kapılar açacağına ve farklı disiplinler arasında verimli sonuçlara zemin hazırlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da Gazze'de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Filistin'deki acıyı ruhumuzda, içimizde hissediyoruz. Filistin bizim davamız, bu sadece Filistin'e has melese değil." dedi.

Yaratılışın gayesinin çok önemeli olduğunu bildiren Alma, "Kainatta çok sayıda galaksi var. Biz de ufacık bir dünyanın içindeyiz. Bütün kainat insan için yaratılmıştır. Kainatın süsü insan, insanın süsü ilim, ilimin süsü amel, alemin süsü de ihlastır, samimiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Sunumlarla devam eden ve 21 Ekim'de sona gerecek kongrenin açılışına kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim insanları ve öğrenciler katıldı.