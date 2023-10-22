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        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk bayrağı açtı

        Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği üyeleri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne dalarak Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:23
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        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk bayrağı açtı
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        Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği üyeleri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne dalarak Türk bayrağı açtı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Türkiye'nin en büyük krater gölünde dalış etkinliği düzenlendi.

        İlçede bir araya gelen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ile AKUT'a üye 8 dalgıç, araçlarla 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgeye geldi.

        Burada hazırlıklarını yaptıktan sonra kanoya binen dalgıçlar, ardından göle dalarak saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı açtı.

        Türkiye Su Sporları Federasyonu dalış eğitmeni Kadir Erekinci, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Ulusal değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Erekinci, "Ecdadımızın bize bıraktığı bu güzel vatanı sevelim, sahip çıkalım. Ülkemizin her noktasında dalgıçlarımız var. Biz de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nemrut Krater Gölü'ne dalış gerçekleştirdik. Doğa harikası yerden ses vermek istedik. Ülkemize güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        AKUT Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise "Yüksek irtifada dalış gerçekleştirdik. Cumhuriyetimize bağlılığımızı ve bayrağımızın her yerde dalgalandığını göstermek istiyoruz." dedi.

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