Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, Bitlis'te kongreye katıldı

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bitlis'te düzenlenen "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"nde sunum yaptı.

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde Iğdır Üniversitesinin işbirliğiyle 19-21 Ekim'de "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" organize edildi.

BEÜ'nün merkezi konferans salonunda yapılan kongreye katılan Tarhan, "Yaratılışın sırrı, Akıllı Tasarım mı?" başlıklı sunum yaptı.

Merkezi konferans salonunda 3 gün süren kongrenin sonunda, aralarında Tarhan'ın da bulunduğu kongre danışma kurulu üyeleri sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Kongreyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarhan, Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin her geçen yıl geliştiğini ve üzerine yeni şeyler koyarak büyüdüğünü belirtti.