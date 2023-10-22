Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, Bitlis'te kongreye katıldı

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bitlis'te düzenlenen "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"nde sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, Bitlis'te kongreye katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bitlis'te düzenlenen "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"nde sunum yaptı.

        Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde Iğdır Üniversitesinin işbirliğiyle 19-21 Ekim'de "7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" organize edildi.

        BEÜ'nün merkezi konferans salonunda yapılan kongreye katılan Tarhan, "Yaratılışın sırrı, Akıllı Tasarım mı?" başlıklı sunum yaptı.

        Merkezi konferans salonunda 3 gün süren kongrenin sonunda, aralarında Tarhan'ın da bulunduğu kongre danışma kurulu üyeleri sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

        Kongreyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarhan, Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin her geçen yıl geliştiğini ve üzerine yeni şeyler koyarak büyüdüğünü belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk b...
        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk b...
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        Tatvan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Tatvan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Kaymakamı Özçelik, düşerek yaralanan güvenlik korucusu Erçik'i ziyaret etti...
        Kaymakamı Özçelik, düşerek yaralanan güvenlik korucusu Erçik'i ziyaret etti...
        Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi