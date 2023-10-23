Bitlis'te yağışlar 10 bin dekar alandaki kuru fasulye hasadını aksattı Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, 10 bin dekar alandaki kuru fasulyenin hasat dönemini uzattı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, 10 bin dekar alandaki kuru fasulyenin hasat dönemini uzattı.

Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'inin karşılandığı ilçede, 40 bin dekar alanda hasat tamamlanırken, yağışlar nedeniyle 10 bin dekar alandaki kuru fasulye tarlada kaldı.

Çiftçiler, yağışlar nedeniyle ıslanan ürünleri güneşli havada belli aralıklarla çevirerek kurutmaya çalışıyor.

Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, olumsuz hava şartları nedeniyle kuru fasulyenin hasadının tamamlanamadığını söyledi.

Güneşli havayı fırsat bilen çiftçilerin ürünü kurutmaya çalıştığını belirten Demirden, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kuru fasulyelerimiz oldukça güzel, verimi iyi. Sadece yağışlardan etkilendik. Toplamada zorluk çektik. Bu yıl Ahlat'ta yaklaşık 50 bin dekar alanda kuru fasulye ekimi yapıldı ve bundan 20 bin ton kuru fasulye elde etmeyi düşünüyoruz. 10 bin dekar alanda ürünlerimiz yağışlardan dolayı yerde kaldı. Hava böyle giderse 10 gün içerisinde onların da hasadı yapılır." diye konuştu.

İlçede ürettikleri kuru fasulyenin kalitesinden dolayı tercih edilen bir ürün olduğunu aktaran Demirden, şunları kaydetti:

"Ahlat kuru fasulyesi kendine özgü aroması, tadı ve görünümüyle bölgede ve Türkiye pazarında aranan bir üründür. Yemeklik kuru fasulye olarak Türkiye pazarının ilk 5 sıralamasındayız. Tohum üretiminde ise Türkiye birincisiyiz. Çiftçilerimiz yağışlardan dolayı mağdur oldular. Fiyatlar da düşmeye başlamış. İnşallah bunlar yakın zamanda düzelir. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatifimizin de alıma gireceğini düşünüyoruz."

Çiftçilerden Safter Efendioğlu ise mahsulün yağışlardan dolayı tarlada kaldığını dile getirerek, "Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yapıyorum. Kuru fasulye ekiyoruz. Bu sene olumsuz hava şartlarından dolayı ürünümüzü toplayamadık. Tek temennimiz hava şartlarının düzelmesi oldu. Şu an tarlada çevirme işlemi yapıyoruz. Mahsulümüzün kurumasını bekliyoruz." dedi.