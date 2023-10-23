Ahlat polisi, üniversite öğrencilerini terör ve uyuşturucu konularında bilgilendirdi Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

TEM Şubesi personeli, Ahlat Meslek Yüksekokulu önünde açılan stantlarda "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında öğrencilere, örgütlerin gençlere duyduğu ilginin sebepleri, terör örgütlerinin gençlerin hangi duygularını suistimal ettiği ve kandırma metotları hakkında bilgi verdi.

Narkotik Şube personeli de "Sağlıklı Bir Toplum Gençliğin Eseri Olacaktır" projesi kapsamında öğrencilere uyuşturucu madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "UYUMA" aplikasyonu hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.