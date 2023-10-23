Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat polisi, üniversite öğrencilerini terör ve uyuşturucu konularında bilgilendirdi

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat polisi, üniversite öğrencilerini terör ve uyuşturucu konularında bilgilendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

        TEM Şubesi personeli, Ahlat Meslek Yüksekokulu önünde açılan stantlarda "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında öğrencilere, örgütlerin gençlere duyduğu ilginin sebepleri, terör örgütlerinin gençlerin hangi duygularını suistimal ettiği ve kandırma metotları hakkında bilgi verdi.

        Narkotik Şube personeli de "Sağlıklı Bir Toplum Gençliğin Eseri Olacaktır" projesi kapsamında öğrencilere uyuşturucu madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "UYUMA" aplikasyonu hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

        Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Bitlis'te yağışlar 10 bin dekar alandaki kuru fasulye hasadını aksattı
        Bitlis'te yağışlar 10 bin dekar alandaki kuru fasulye hasadını aksattı
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, partisinin Bitlis İl Kongresi'ne katıl...
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, partisinin Bitlis İl Kongresi'ne katıl...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, Bitlis'te kongreye katıldı
        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, Bitlis'te kongreye katıldı
        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk b...
        Dalgıçlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde Türk b...
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama