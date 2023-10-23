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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Tatvan'a ziyaretlerde bulundu

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:56
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Tatvan'a ziyaretlerde bulundu
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İlçeye gelen Karaömeroğlu, Kaymakam Remzi Demir'i makamında ziyaret ettikten sonra belediyeye geçti.

        Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile bir araya gelen Karaömeroğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra 10. Komando Tugay’ına geçen Karaömeroğlu, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş'i ziyaret etti.

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