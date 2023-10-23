Bitlis'te PTT'nin kuruluş yılında 183. müşteriye hediyeler verildi

Bitlis'te PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183 sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye hediyeler verildi.

PTT'nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kurumun hizmetlerinden yararlanan 183'ncü müşteriye, Bitlis PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir hediyeler verdi.

Bedir, gazetecilere, köklü PTT kuruluşunun 183'ncü yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Bu çerçevede kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini belirten Bedir, "Amacımız, misyon ve vizyonumuza uygun şekilde kalitemizi yükseltmek ve vatandaşı memnun etmek. Bu vesileyle bugün 183'ncü müşterimize hediyelerimiz oldu. Bu şekilde kendimizi hatırlattık." dedi.