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        Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Erzen Hatun Platformu ve Bitlis Aile Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:50
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        Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Erzen Hatun Platformu ve Bitlis Aile Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı okuyan Erzen Hatun Platformu ve Bitlis Aile Platformu Başkanı Dr. Selma Medeni Aslanlı, Filistin'e yapılan zulmün dünya gündeminin önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Filistin topraklarının yıllardır işgal altında bulunduğunu ifade eden Aslanlı, şunları kaydetti:

        "Bu durum, insan haklarına aykırı bir şekilde devam etmektedir. Filistin halkı, yıllardır evlerinden, topraklarından ve temel haklarından mahrum bırakılmaktadır. İsrail tarafından uygulanan abluka, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını engellemekte ve insan onurunu zedelemektedir. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi, ablukanın kaldırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde Filistin halkı, hak ettikleri özgürlüğe ve insanca yaşama koşullarına kavuşabilir."

        Konuşmanın ardından Filistin için dua edildi.

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