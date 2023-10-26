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        Bitlis'te kara kovan balının hasadına başlandı

        Bitlis'te söğüt dallarından yapılan, etrafı kil ve gübre ile sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balı hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:15
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        Bitlis'te kara kovan balının hasadına başlandı
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        Bitlis'te söğüt dallarından yapılan, etrafı kil ve gübre ile sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balı hasadına başlandı.

        Yaylalarda katkı maddesi kullanılmadan üretilen Bitlis kara kovan balı, kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

        Havaların soğumasıyla hasat edilerek satışa sunulan prolin değeri yüksek karakovan balı, yurt içi ve yurt dışından rağbet görüyor.

        Bitlisli balcı Serdar Nevzat Ersan, gazetecilere, balı Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun şekilde ürettiklerini söyledi.

        Londra'daki uluslararası bal yarışmasında geçen yıl "altın bal" ödülü alan balın bulundukları bölgede üretildiğini anlatan Ersan, "Bitlis, bitki çeşitliliği bakımından zengin bir il. Yüzlerce çeşit bitki türü var. Geleneksel yöntemleri kullanarak balı üretiyoruz. Londra'daki yarışma sonrası yurt dışından talepler arttı." dedi.

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