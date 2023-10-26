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        Tatvan'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı

        Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı, hediyeler dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:59
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        Tatvan'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı
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        Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı, hediyeler dağıttı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü anlattı, boyama kitabı, balon ve kalem hediye etti.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Aliye Öztokmak, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladıklarını söyledi.

        Öztokmak, "Sayın Kaymakamımız Remzi Demir öncülüğünde ve Tatvan Gençlik Merkezi işbirliğinde, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, okulları ziyaret ederek, çocuklarımız ile güzel etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda bugün Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldik. Burada çocuklarımıza 'Milli Projeler' isimli boyama kitabını dağıttık ve etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar gayet mutlu oldular ve güzel çalışmalara imza attılar. Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere, bu çalışmalarda emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun." diye konuştu.

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