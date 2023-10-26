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        Tatvan'da öğrenciler "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:38
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        Tatvan'da öğrenciler "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu.

        Okulun bahçesinde bir araya gelen 150 öğrenci, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması gerçekleştirdi.

        Etkinlikte dev Türk bayrağı açan öğrenciler "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu.

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Huriye Ece, okul bahçesinde bir haftalık provayla çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cumhuriyet'in coşkusunu yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Ece, şöyle konuştu:

        "Okulumuz öğrencilerinin Cumhuriyet'imize sahip çıkmanın önemini kavramalarını sağlamak, milli değerlerimize olan bağlılıklarını güçlendirmek ve ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmek için bu çalışmayı yaptık. Güzel bir koreografi çalışması oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlu olsun."

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