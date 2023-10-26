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        Bitlis'te 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu

        Bitlis'te Zübeyde Hanım İlkokul öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:46
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        Bitlis'te 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
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        Bitlis'te Zübeyde Hanım İlkokul öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

        Etkinlikler kapsamında, okulun bahçesinde 300 öğrenci ile "100. yıl" yazısı koreografi oluşturuldu, dev bayrak açıldı.

        Daha sonra öğrenciler "Atatürk Çocukları" şarkısını seslendirdi.

        Zübeyde Hanım İlkokulu Müdürü Sani Ekin, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını ifade etti.

        Ekin, "Hafta boyunca çocuklarımız değişik etkinlikler gerçekleştirdi. Bugün de 300 kişilik bir öğrenci grubumuz Cumhuriyetin 100. yılı yazısını yazdılar. Bu çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet yeni neslin omuzlarında yükselecek ve devam edecektir. Buna olan ümidim var. Bu amaçla çocuklarımızı yetiştiriliyor."

        Koreografi gösterisine veliler ve öğretmenler de katıldı.

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