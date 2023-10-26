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        Bitlis'te minik öğrencilerden kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere yardım

        Bitlis Zübeyde Hanım İlkokulundaki ana sınıfı öğrencileri, kumbaradaki harçlıklarını Filistinlilere bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:12
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        Bitlis'te minik öğrencilerden kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere yardım
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        Bitlis Zübeyde Hanım İlkokulundaki ana sınıfı öğrencileri, kumbaradaki harçlıklarını Filistinlilere bağışladı.

        Okuldaki ana sınıfında eğitim gören 52 öğrenci, kumbaralarında biriktirdikleri 27 bin 250 lirayı, Filistinlilere ulaştırılması için İl Müftülüğüne teslim etti.

        Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, yaptığı açıklamada, İslam aleminin birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

        Bu zamanlarda birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Geylani, şöyle konuştu:

        "20 gündür Kudüs ve Gazze İslam toprakları, Yahudi zulmüne karşı işgal altındadır. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bunun mücadelesini veriyor. Cenabıhak onları muzaffer eylesin. Gerçekten İslam alemi olarak birleşmemiz, kenetlenmemiz lazım. Allah öğrencilerimizden razı olsun. İlimizde bulunan bütün Kur'an kursundaki öğrencilerimiz gelip bu yardımı bize ulaştırdı. İnşallah biz de en kısa zamanda Filistin'e ulaştırmaya çalışacağız. Hem maddi hem de manevi desteklerimize çok ihtiyaçları var. Gazze'nin kurtulması için en güzel şekilde mücadele veriyorlar. İnşallah o mücadelenin neticesinde Mescid-i Aksa'da özgür bir şekilde namaz kılmayı ve ezan okumayı Cenabıhak cümlemize göstersin."

        Geylani, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere teşekkür etti.

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