Bitlis'te "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Bitlis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bitlis Kent Ormanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen "100. Yıl Hatıra Ormanı" fidan dikim programına katılan Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Çocuklarla fidan diktiklerini ifade eden Karaömeroğlu, "İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle de Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Daha nice yüzyıllara ulaşmak temennisiyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Törene, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.