Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Bitlis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Bitlis Kent Ormanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen "100. Yıl Hatıra Ormanı" fidan dikim programına katılan Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

        Çocuklarla fidan diktiklerini ifade eden Karaömeroğlu, "İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle de Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Daha nice yüzyıllara ulaşmak temennisiyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

        Törene, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te minik öğrencilerden kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Fili...
        Bitlis'te minik öğrencilerden kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Fili...
        Bitlis'te 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
        Bitlis'te 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu
        Tatvan'da öğrenciler "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu
        Tatvan'da öğrenciler "100. Yıl" ve "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu
        Kuran kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı
        Kuran kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı
        Öğrenciler bedenleriyle '100'üncü yıl' görseli oluşturdu; dronla görüntülen...
        Öğrenciler bedenleriyle '100'üncü yıl' görseli oluşturdu; dronla görüntülen...
        Tatvan'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı
        Tatvan'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle kutladı